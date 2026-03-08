Beo, Gibbon & Co. in den Ferien

× Erweitern © botanika Bremen Beo, Gibbon und Co. Gibbon Jupp

Für alle, die sich für die tierischen Bewohner des grünen Science Centers interessieren, bieten die Tierführungen eine ideale Gelegenheit, um mehr zu erfahren.

Neben den beliebten Koi, Schmetterlingen und Färberfröschen, beherbergt die Botanika auch neugierige Gibbonäffchen, die durch ihre schwungvolle Akrobatik die Besucher:innen zum Staunen bringen. Die Zwergotter Lotta und Otis haben niedliche Knopfaugen, spielen gerne mit ihrem Lieblingsstein und halten beim Schlafen Händchen. Da vergisst man beinahe, dass sie Raubtiere sind. Die Tourstartet im Japanischen Garten mit der Koi-Fütterung.

Kinder zahlen 9,50, Erwachsene 14,50 Euro Eintritt. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt.