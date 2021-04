Gibt es einen bösen Wolf?

Erst das Rotkäppchen, dann die Großmutter – und zum Nachtisch eine Herde Schafe: Wenn man Märchen und so mancher Nachrichtenüberschrift Glauben schenken will, dann sollten wir unbedingt Angst vor Wölfen haben. Aber was ist dran an der Legende vom bösen Wolf? Dies ist das Thema in der heutigen Sendung "Kakadu für Frühaufsteher".

Imke Heyter kennt sich mit Wölfen hervorragend aus. Immerhin hat die „Wolfsmama“ die Tiere im Wildpark Schorfheide mit der Flasche aufgezogen. Sie sagt, Wölfe seien eigentlich Schisser. Sollte man einem in freier Wildbahn begegnen, einfach die Arme hoch reißen, vielleicht noch einen Stock zur Hilfe nehmen und laut rufen. Der Wolf nimmt spätestens dann Reißaus.

Die Chancen, tatsächlich einem Wolf zu begegnen, seien aber äußerst gering, sagt Marie Neuwald vom NABU. Neueste Zählungen gehen von 128 Wolfsrudeln im ganzen Bundesgebiet aus. Und die gehen Menschen lieber aus dem Weg. Weidetiere allerdings müssten gut vor den Fleischfressern geschützt werden, mit Herdenschutzhunden oder Elektrozäunen. Zwar schmecken dem Wolf die Schafe nicht besser als andere Tiere, aber im Gegensatz zu den flinken Rehen im Wald, sind sie leichte Beute.