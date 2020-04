Egal ob Mütter, Töchter, Schwestern, Tanten oder Freundinnen; alle Mädchen und Frauen ab 11 Jahren sind zu einem gemeinsamen Programmier-Wochenende eingeladen. Informatik- und Technik-Skills sind wichtig in der heutigen Zeit und sollten in jedem Alter gefördert werden - auch bei Frauen. Für sich selbst entscheiden zu können, ob coden etwas für einen ist oder nicht, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Aus diesem Grund hat die Hamburger Hacker School in Kooperation mit Frauen verbinden das Projekt "Girls Hacker School @Home" ins Leben gerufen und Dorothee Bär, u. a. Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, übernimmt dabei die Schirmherrschaft.

So werden beispielsweise mit Scratch Animationen gebaut oder mit Python Zahlenraten und Galgenmännchen programmiert. Für die meisten der angebotenen Workshops brauchen die Teilnehmenden einen PC/Laptop mit Internetzugang und eine Webkamera.

Es sind nur noch wenige Plätze frei und zwar für die Bereiche Künstliche Intelligenz, Datenschutz, Scratch und Python. Man kann sich als Tandem zu zweit oder Einzelperson (Single) anmelden.

Das Tandem-Ticket kostet 60 Euro und das Einzelticket 30 Euro. Eine Anmeldung erfolgt online.

Über die Hacker School: Sie ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins I3 e.V. und hat die digitale Bildung von Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland als Ziel. In den Schulen spielt nämlich die IT-Grundausbildung kaum eine Rolle. Aber um gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen verstehen und mitgestalten zu können, sind digitale Kompetenzen essentiell. Die Hacker School nimmt sich seit 2014 dieser Sache an und lässt Kinder und Jugendliche in die Welt der Bits und Bytes eintauchen.