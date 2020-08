× Erweitern © Wolfgang Hildebrandt Gitarre für Anfänger

In zwei neuen Gitarrenkursen vermittelt Wolfgang Hildebrand, Musiker und Gitarrenlehrer aus Bremen, Anfängern die Grundlagen des Gitarrenspiels.

Die ersten Griffe werden erlernt und geübt, Liedbegleitung steht ebenso auf dem Programm wie Fingerpicking und Plektrumspiel und auch einfache Notenkunde kommt nicht zu kurz. Bei Bedarf ist Hildebrand auch beim Gitarrenkauf behilflich. In Gruppen mit maximal sechs Personen werden Rock, Blues, Pop und leichte Klassik gespielt.

Die beiden Gitarrenkurse finden jeweils an sechs aufeinanderfolgenden Montagen statt, die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Interessierte melden sich per E-Mail oder dienstags zwischen 8 und 10 Uhr telefonisch an.