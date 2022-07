× Erweitern © Julian Elbers Gitarre, Rassel, Klavier und Co.

In der Musikwerkstatt von Kultur vor Ort haben Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren die Möglichkeit verschiedene Instrumente auszuprobieren und zu erlernen. Dabei stehen sowohl perkussive Instrumente wie Cajons und Bongos als auch Saiteninstrumente wie Gitarren und Ukulelen zur freien Verfügung.

Nach dem individuellen Herantasten an das jeweilige Instrument kann auch das Zusammenspiel getestet werden, um bereits einige leichte Musikstücke miteinander zu spielen. Die Teilnehmenden können auch eigene Wünsche mit einbringen, wie etwa das Nachspielen der eigenen Lieblingslieder in einfacher Version. Am letzten Tag gibt eine kleine Präsentation des Erlernten für Eltern und Freund:innen.

Das Angebot ist kostenlos und ohne Anmeldung.