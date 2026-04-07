× Erweitern © Canva Windlicht

Seit Jahrhunderten malen die Menschen auf Glas, hinter Glas oder setzen Glasbilder aus vielen einzelnen Stücken zusammen. Das besondere an bemaltem Glas ist, dass es so schön leuchtet, besonders wenn sich Licht durch das bunte Glas bricht. Diesen Effekt können Kinder ab 5 Jahren bei der Mitmachaktion selbst ausprobieren, indem sie ein Glas mit Konturenstift und Farben bemalen. Das entstandene Glasmalerei-Kunstwerk kann anschließend als z.B. Windlicht oder Vase genutzt werden oder mit Stolz verschenkt werden.

Kosten: Spendenbasis. Anmeldungen bitte per Mail oder telefonisch. Spontanes Mitmachen ist bei freien Plätzen möglich.