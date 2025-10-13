Glitzer-Kamishibai

× Erweitern © Tim Lachmann Feuerspuren, Laternen

Wenn die Tage kürzer werden, nahen die Feuerspuren. Höchste Zeit, mit dem Bau von Lichtobjekten zu beginnen. Denn sobald an den Erzählstationen entlang der Lindenhofstraße Geschichten erklingen, glitzern und funkeln überall auf der Straße fantasievolle Lichtobjekte und lassen vertraute Ecken in neuem Licht erscheinen. Für alle, die sich an diesem Gesamtkunstwerk beteiligen möchten, gibt es eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Erwachsene.

Am Familiennachmittag gestalten Groß und Klein ein glitzerndes Kamishibai. Gemeinsam entsteht eine Geschichte und die dazu passenden Bilder. Die Teilnahme ist kostenlos.