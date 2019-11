Neustart Klima!

× Erweitern © Fridays for Future Fridays for Future

Am 29. November findet der Globale Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung wieder in hunderten Städten auf der ganzen Welt statt und Millionen Menschen wollen die Demo zum größten Klimastreik aller Zeiten machen. In Bremen geht's diesmal auf der Bürgerweide los.

Dazu sind nicht nur die Jugendlichen, sondern alle Generationen aufgefordert, sich zusammen zu tun und gemeinsam für Veränderungen stark zu machen. Nicht nur in Bremen und Oldenburg demonstrieren die Parents for Future daher Seite an Seite mit den Jugendlichen.