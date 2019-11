Globaler Klimaaktionstag

× Erweitern © Fridays for Future Fridays for Future

Unter dem Motto „Jetzt erst recht!“ demonstrieren am weltweiten Klimastreiktag Parents, Students, Kitas, Fridays und Scientists for Future Seite an Seite in Oldenburg.

Die Route führt vom Bahnhof über Lappan, Julius-Mosen-Platz und Stau zurück zum Bahnho. Unterstützt werden die Demonstrierenden von Chören, einer Samba-Band und Music4Future. Am Ende der Demo soll am Stau (bei der Uhr) das Blumenbild "Einsterbende Welt" entstehen, wofür jede*r Mitwirkende eine Blume mitbringen soll.

Dazu sind Überraschungsaktionen und eine Zubringer-Demo der Students For Future ab Uni Haarentor um 11.30 Uhr geplant.

