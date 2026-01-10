Wenn das Varieté-Theater in der der Überseestadt den Vorhang für ein kanadisches Spektakel öffnet, zieht ein akrobatischer Wirbelwind auf die Bühne: Die Compagnie Flip Fabrique verwandelt den Raum in einen verzauberten Dachboden, auf dem die Zeit mit beeindruckender Leichtigkeit vergeht. Neun internationale Ausnahmekünstler:innen durchreisen in zwei Stunden ein komplettes Jahr und setzen dabei die Gesetze der Schwerkraft spielerisch außer Kraft.

Das Publikum erlebt ein modernes Bewegungstheater voller Poesie und Witz, das frischen Wind in klassische Akrobatik bringt. Tanzen im Sommerregen und die Romantik eines künstlichen Schneegestöbers verschmelzen mit spektakulären Katapultsprüngen, Handstand-Kunst und rasanten Hebefiguren. Die Dynamik auf der Bühne steckt an, lässt Kinder staunen und begeistert Erwachsene durch die präzise, lebendige Regie.

Vom 1. Oktober bis 3. Januar bietet das Gastspiel den perfekten Anlass, um dem schmuddeligen Nordwest-Wetter für einen Nachmittag zu entfliehen.

Showzeiten:

Mi & Do 19 Uhr

Fr 20 Uhr

Sa 17:30 und 20:30 Uhr

So 14 und 18 Uhr

Mehr Infos und Tickets ab 39 Euro gibt es hier: GOP Bremen – Seasons