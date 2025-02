GPS-Abenteuer

Hier dreht sich alles um Navigation und Ortung: Im Workshop erfahren Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, was GPS ist, wie es funktioniert und begeben sich auf eine Schnitzeljagd. Mithilfe von Smartphones und der App „Actionbound“ orten die Teilnehmer:innen GPS-Signale im Museumshafen, in der Ausstellung und auf dem Deich. Am Ende gilt es, ein Lösungswort zu ermitteln und einen kleinen Preis zu gewinnen.

Die Teilnahme am Workshop ist im Eintrittspreis enthalten. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail bis zum 6. April ist erforderlich. Treffpunkt am Eingang zu den Schiffswelten.