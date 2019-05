Graf Gerds Stadtgetümmel

Auf der idyllisch gelegenen Burginsel mit seinem gräflichen Gartenhaus und den Fundamenten der ehemaligen Wasserburg gibt es am 6. und 7. Juli ein Wiedersehen mit „Graf Gerd" und seinem Ge­folge. Es werden sich allerhand histo­rische Figuren an der Außengraft tum­meln und so manch ein Gaukler wird wieder Schabernack betreiben und Groß und Klein begeistern. Verschiedene Verkaufsstände werden allerlei Magisches und Nützliches zum Kauf anbieten und Handwerker werden Interessierten ihre Arbeiten vorstellen. Für die Kinder ist wieder ein umfangreiches kostenloses Rahmenprogramm mit u. a. Töpfern, Schmieden, einem Kinderritterturnier und Bogenschießen geplant. Das Stadtgetümmel öffnet seine Tore am Samstag in der Zeit von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Kinder unter Schwertmaß sind frei, die Tageskarte kostet 5 Euro.