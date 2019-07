Kids ab 12 Jahre tauchen am 10. und 11. August mit dem Dangaster Künstler Michael Kusmierz in die Welt der Comics ein. Die Teilnehmer lernen, wie man eine Story erarbeitet und eigene Figuren entwickelt. Es ist alles erlaubt und digitale Techniken können ebenfalls in die Arbeit einfließen. Am Ende entsteht ein kleines Graphic Novel.

Die Teilnahme kostet 8 Euro und wird telefonisch oder unter info@radziwill.de angemeldet.