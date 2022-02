Im Workshop wird Mädchen und Jungen von 12 bis 16 Jahren die Grafittikunst näher gebracht. Sie sketchen und sprayen nicht nur, sondern sprechen auch über die unterschiedlichen Farben und die Subkultur, welche sich in den 70er Jahren in New York entwickelte.

Der Workshop wird am 18. und 19. April veranstaltet. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro inklusive Mittagessen. Bitte eine Trinkflasche mitbringen.

Hier geht's zur Anmeldung