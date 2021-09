Graphic Soundscapes

Regengeprassen, durch Pfützen fahrende Autos und die rumpelnde Straßenbahn, zwitschernde Vögel und rauschende Bäume im Park, schnelle Schritte auf dem Bürgersteig in der Nacht, tuckernde Schiffe und kreischende Möven am Fluss. Anhand verschiedener Tonspuren mit Stadtgeräuschen, von denen sich Kids ab 12 Jahren inspirieren lassen, zeichnen sie Illustrationen, Wimmelbilder, Bildserien oder kurze Comics. Dabei lernt die Teilnehmenden Zeichentricks und -techniken kennen und probieren vielleicht auch mal was neues aus.

Der Kurs läuft täglich vom 18. bis zum 22. Oktober und kostet 95 Euro.

