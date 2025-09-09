× Erweitern © MEKB Green up your life

Die Nachhaltigkeitsausstellung gibt einen Überblick über innovative Produkte, Dienstleistungen und Alltagshelfer, die einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und versorgt Reisende und Besucher:innen mit interaktiven Elementen sowie praktischen Alltagstipps. Darüber hinaus wird es eine aufregende Rallye durch teilnehmende Shops des Einkaufsbahnhofs Bremen geben – die Teilnehmer:innen werden mit tollen Präsenten rund um das Thema Nachhaltigkeit belohnt.

"Green up your Life!" ist eine Wanderausstellung, die den Umweltthemen unserer Zeit gewidmet ist und eine Projektauswahl von Preisträger:innen und Nominierten des Bundespreis Ecodesign, Deutschlands höchster staatlicher Auszeichnung für ökologische Designs, präsentiert.

Die Ausstellung ist bis zum 22.9.2025 zu sehen, der Eintritt ist kostenfrei!

Die offizielle Vernissage der Ausstellung findet am 10.9. um 15 Uhr in der Empfangshalle des Hauptbahnhofs Bremen statt.