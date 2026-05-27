Greifvogelvorführung

Falken an Bord! Greifvögel wurden im Mittelalter als beliebte „Haustiere“ gehandelt und wurden von Menschen auf Schiffen transportiert.

Anlässlich der Sonderausstellung Tiere an Bord – Wissen, Ware, Wunder ist die Falknerei Skyfall zu Gast im DSM und bringt den Besucher:innen ab 6 Jahren die Welt der Greifvögel inklusive eines echten Falken ganz nahe.

Sie erklärt Federn, Eier und Verhaltensweisen verschiedener Greifvogelarten: Wieso kann ein Wanderfalke schneller fliegen als die meisten Autos fahren können? Wieso ist "Köpfchen" zu haben manchmal auch in der Welt der Greifvögel viel besser als der Stärkste zu sein? Welche Falken gibt es bei uns und wie unterscheiden sie sich? Bei gutem Wetter startet auch ein Falke für einen Freiflug vor dem Museumseingang.

Treffpunkt: Eingang Schiffswelten / Teilnahme im Museumseintritt inbegriffen, 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren frei.