Grimm spielen

Das Kinder- und Jugendtheater Dortmund kommt zu den Zuschauerïnnen nach Hause und zwar in Form eines digitalen Theatersaals. Jeden Freitag kann jeder unter dem Motto "Couch-Geschichten" ein Stück aus dem Kindertheaterprogramm genießen. Das Stück, das dieses Mal gezeigt wird, richtet sich an Kinder ab 9 Jahren.

Es war einmal. So beginnen viele der Märchen, die die Gebrüder Grimm gesammelt und bearbeitet haben. Ihre Kinder- und Hausmärchen sind ein reicher Schatz an Geschichten und Mythen aus Deutschland, Frankreich und Italien. In ihnen spiegeln sich Lebensumstände, Ängste, Träume und Wünsche wider. Die Heldinnen und Helden durchleben Krisen und gefährliche Situationen, um gestärkt und geläutert daraus hervorzugehen.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das macht Mut und Hoffnung, dass auch wir unsere Schwierigkeiten meistern. Fünf Schauspielerïnnen stürzen sich in verschiedene Rollen und erzählen und spielen die schönsten und spannendsten Geschichten der beiden großen Märchensammler.

