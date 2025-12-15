× Erweitern © Kunsthalle Bremen / Marcus Meyer Photography Großeltern-Enkel-Workshop

Gemeinsam Kunst entdecken, Farben mischen und Zeit miteinander verbringen: Im Großeltern-Enkel-Monat wird die Kunsthalle zum Erlebnis für zwei Generationen. An vier Dienstagnachmittagen im Januar geht es zusammen mit Kunstvermittlerin Christina Duckwitz auf Entdeckungstour durch die Ausstellung – ganz ohne Berührungsängste. Anschließend wird im Atelier kreativ gearbeitet, ausprobiert und gestaunt.

Das Angebot richtet sich an Großeltern mit Enkelkindern ab 4 Jahren und lädt dazu ein, Kunst einmal ganz entspannt gemeinsam zu erleben.

Die Treffen finden bis zum 27. Januar dienstags statt. Die Teilnahme kostet 80 Euro pro Team.

Anmeldung & Infos: kunsthalle-bremen.de/kalender