Großer Laternenumzug

Expand © Bürgerhaus Mahndorf Laternenumzug

Gemeinsam mit der Sportgemeinschaft Bremen-Ost lädt das Bürgerhaus Mahndorf zum großen Laternenumzug ein. Los geht´s um 18 Uhr an der Grundschule Mahndorf. Begleitet vom Spielmannszug Da Capo ziehen die leuchtenden Laternen durch den Stadtteil. Für Unterhaltung sorgen eine Lichtshow des Circus Bambini und ein eindrucksvolles Barockfeuerwerk. Würstchen und Getränke runden den stimmungsvollen Abend ab.