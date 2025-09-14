× Erweitern © Martina Ludewigs Großer Wolf – kleiner Wolf, Figurentheater Neumond

Schon immer lebte der große Wolf allein, unter seinem Baum, oben auf dem Hügel. Dann kam eines Tages der kleine Wolf. Er kam von weither. Von so weither, dass der große Wolf zuerst nur einen Punkt sah…

Das Figurentheater Neumond inszeniert für Zuschauer:innen ab 4 Jahren eine Geschichte vom Kennenlernen, vom zartem Annähern, von Zweisamkeit, Liebgewinnen, Sehnsucht, Mut und Freundschaft. Es ist eine Fahr aufs Land, sinnlich erzählt mit viel Livemusik. Das Stück basiert auf dem Buch der französischen Autorin Nadine Brun-Cosme.

Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person und 28 Euro pro Familie (maximal 4 Personen).