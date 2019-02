Großes Pilotentraining

Klimahaus Bremerhaven Pilotentraining

Im Klimahaus kommen Wagemutige ihrem Traum vom Fliegen näher: In Norddeutschlands einzigem Hubschrauber-Simulator testen Kinder ab 10 Jahre, die mindestens 1,40 Meter groß sind und Erwachsene ihre Fähigkeiten als Piloten.

Die Rotorgeräusche dröhnen in den Ohren, die Kabine vibriert, dann hebt der Helikopter vom Boden ab und der Blick schweift über den Verlauf der Weser. Im Hubschrauber-Simulator nehmen die Teilnehmer ihr Steuer selbst in die Hand und stellen ihre Fähigkeiten als Pilot unter Beweis. Ein erfahrener Hubschrauberpilot begleitet das Abenteuer in der originalgetreuen Nachbildung eines zweimotorigen Hubschraubers.

Die Teilnahme kostet 149 Euro und beinhaltet folgende Programmpunkte:

Briefing durch den Hubschrauberpiloten

30 Minuten unvergessliches Flugerlebnis im Hubschrauber-Flugsimulator

Nachbesprechung Ihres Flugs mit dem Piloten

Urkunde für den Flugschüler

Mitnahme eines Passagiers

Zwei Getränke (Softdrinks) pro Person inklusive

Tageseintritt in das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost

Telefonische Anmeldung erforderlich unter 0471-90203095.