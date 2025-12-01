× Erweitern © Farbfilm Grüße vom Mars

Tom ist zehn und anders als die anderen Kinder. Er mag keine Veränderungen, keine Dinge, die rot sind, und alles Laute wird ihm rasch zu viel. Sein Spezialgebiet ist der Weltraum und er träumt davon, eines Tages der erste Mensch auf dem Mars zu sein. Als seine Mutter beruflich nach China muss, soll Tom für sechs Wochen mit seinen älteren Geschwistern Nina und Elmar zu Oma und Opa aufs Land ziehen. Für Tom eine Katastrophe! Damit er die Zeit durchhält, schenkt seine Mutter ihm ein Logbuch. Wieso sieht er den Aufenthalt bei den Großeltern nicht als Probe-Marsmission?

D 2024, Regie: Sarah Winkenstette, mit Theo Kretschmer, Lilli Lacher, Anton Noltensmeier, Eva Löbau, 82 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 8 Jahren