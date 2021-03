Grundschulferienprogramm I

Grundschulkinder können sich auf verschiedenen Aktivitäten wie zum Beispiel Skaten, Ballsport, Trampolin, Scootern, spannende Ausflüge und das Osterbasteln freuen. Mit Hilfe des Programms des Sportgartens sollen die Kinder zum selbstbestimmten und zwanglosen Lernen angeregt und der Kontakt unter den Kindern gefördert werden.

Der Treffpunkt fürs Hinbringen (ab 8 Uhr) und Abholen (von bis 14 bis 16 Uhr) ist die Schule and der Lessingstraße. Gemeinsam geht es dann in den Sportgarten. Die Frühstückspause ist um 9:30 Uhr; bitte an eine Frühstück für die Kinder denken. Um 12:30 Uhr kehren die Kinder in die Schule an der Lessingstraße zur Mittagspause ein - für Mittagsessen und Getränke ist gesorgt.

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 29. März bis zum 1. April und ist kostenlos.

Die ausgefüllte Einverständnisklärung bitte per E-Mail, per Fax an 0421-2775805 oder per Post an den Sportgarten (Sportgarten e.V., An der Weide 50a, 28195 Bremen) schicken. Außerdem wird um ein Foto des Kindes gebeten, das bitte an frede@sportgarten.de gesendet wird.