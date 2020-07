Grundschulferiencamp

Das Sportgarten-Projekt “Schlüssel für Bremen” lädt alle Grundschulkinder zu Spiel, Spaß und Bewegung auf der Sportgarten-Anlage in der Pauliner Marsch ein.

Mindestens eine Woche lang können die Ferienkinder dort mit ganz viel Spaß und sportlichem Ehrgeiz ihrer Kreativität und Fantasie bei selbsterdachten Gemeinschaftsspielen freien Lauf lassen. Es warten spannende Aktionen, Wettbewerbe und Turniere auf die Kinder, außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, so dass für jedes Kind etwas dabei ist.

Zur Einhaltung der Hygieneregeln findet das Camp in Kleingruppen statt: Bei der Anmeldung einfach angeben, wo man dabei sein möchte: Klettern, Bouldern & Parkour, Weide-Kreativ-Outdoor Gruppe, Sport & Spiele, Tier & Landschaft, Ball- & Funsport oder in der Skaten & Scooter Gruppe.

Jede Gruppe wird von qualifizierten Teamerïnnen betreut und hat Platz für zehn Jungen und Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren. Es wird eine kleine Mittagspause mit einem warmen Mittagsessen geben. Mitzubringen sind Wasser, Sportkleidung und Sonnencreme.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Sportgarten in der Pauliner Marsch, abgeholt werden die Kinder dann immer um 16 Uhr, je nach Gruppe an der Grundschule an der Lessing Straße oder an der Grundschule an der Stader Straße.

Die Anmeldegebühr von 5 Euro bekommen die Teilnehmenden am letzten Tag des Camps wieder zurück, die Betreuung ist somit kostenlos inklusive warmem Mittagessen.

Zwei Wochen stehen zur Auswahl: Camp 1 vom 16. bis 24. Juli; Camp 2 vom 17. bis 26. August (jeweils an den Werktagen).

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an frede@sportgarten.de, alle weiteren Infos finden sich hier.