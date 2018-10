Mies van Houts großartige Bilderbuchkunst nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch die Welt der Gefühle, Farben und Formen. Die KIBUM 2018 präsentiert 74 Illustrationen aus ihren Bestseller-Bilderbüchern „Heute bin ich“, „Freunde“, „Überraschung!“, „Spielplatz“ und den drei aktuellen „Guck-Guck“-Bänden. Prachtvolle Fische, Vögel und Monsterchen in leuchtend schillernden Farben aus Pastell und Wachs drücken Gefühle und Stimmungen aus. Runde und fließende, viereckige und quadratische, dreieckige und zackige Formen verwandeln sich in ihren Bildern in fantasievolle Tiere. Mies van Houts Illustrationen sind so farbexplosiv wie opulent und ein Fest der Fantasie und Sinne.Ihre künstlerisch gestalteten Bilderbücher begeistern Kleine und Große und lassen sich auf vielfältige Weise in der Familie, in Kindergärten,Schulen und im therapeutischen Bereich einsetzen.

Die Niederländerin Mies van Hout wurde 1962 geboren und studierte an der Kunstakademie in Groningen Grafikdesign. Seit 1989 arbeitet sie als freischaffende Illustratorin und Grafikdesignerin und hat seitdem viele Bilderbücher illustriert. Ihr Werk wurde vielfach ausgezeichnet, so mit dem Niederländischen Kinderbuchpreis.

