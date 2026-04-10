× Erweitern © Jamille Queiroz Gugus Welt

Im KIJUKO-Festivalprogramm läuft heute ein bewegendes Familienkino aus Brasilien, das auf der diesjährigen Berlinale sowohl den Preis der internationalen als auch den der Kinderjury abräumte. Die Dialoge werden für die Zuschauer:innen ab 10 Jahren live eingeprochen!

Der 11-jährige Gugu lebt mit seiner Oma Dilma in einem kleinen Ort in Brasilien und träumt davon, Fußballprofi zu werden. Gleichzeitig liebt er es zu tanzen und Glitzersteine zu tragen, was bei seinem Vater und einigen seiner Mitschüler nicht so gut ankommt. Doch Gugu lässt sich davon nicht beirren und hat in seiner lebenslustigen Oma eine enge Verbündete. Als Dilma allerdings eines Tages anfängt, sich zu verändern und immer mehr Dinge zu vergessen, gerät sein sicheres Zuhause in Gefahr. Gemeinsam mit seinen Freund*innen versucht Gugu fortan alles, um seine Oma vor dem drohenden Pflegeheim zu bewahren und nicht in die neue Familie seines Vaters ziehen zu müssen.

So. 4.10. / 15 Uhr mit Live-Einsprache und KIJUKO Club

Mo. 5.10. / 11 Uhr: Schulvorstellung mit Live-Einsprache

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.

BRA 2026, Regie: Allan Deberton, mit Yuri Gomes, Teca Pereira, Lázaro Ramos, Carlos Francisco, Georgina Castro, 93 Min., portug. OmU mit deutscher Einsprache, ab 10+