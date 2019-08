© Die Drahtzieher Gulliver in Lilliput

Das Figurentheater Die Drahtzieher spielt sehr frei nach Jonathan Swift für Kinder ab 4 Jahre: Sophie wird in ein paar Tagen 6 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag wünscht sie sich, dass Axel, ihr Papa, sich endlich einmal Zeit für sie nimmt und ihr ein Theaterstück vorspielt.

Doch Axel hat das noch nie gemacht. Heimlich schleicht er sich in Sophies Zimmer, als sie gerade bei ihren Großeltern übernachtet und sucht nach einer spannenden Geschichte. Hilfe bekommt er von Ingo, Sophies Teddy. Der weiß ganz genau, was Kindern Spaß macht. Und ein prima Schauspieler ist er auch noch. Nach kurzer Zeit finden beide ein Buch: Gullivers Reisen. Es dauert nicht lange und schon segeln beide über das weite Meer und landen nach einer stürmischen Fahrt in einem geheimnisvollen Land. Hier wohnen kleine Wesen, die noch keiner von uns gesehen hat. Axel und Ingo lernen einen echten Kaiser kennen und müssen sich entscheiden, von welcher Seite man ein Frühstücksei aufschlägt …

Eintritt € 3,00 pro Nase