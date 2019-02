Gutskinder-Ferien I

Nachdem morgens erst einmal das Frühstück zusammen eingenommen wird, startet die Gruppe zu ihrer täglichen Tour. In der ersten Ferienwoche findet ein Besuch im Tierpark Ludwigslust, ein Besuch auf dem Kinderbauernhof in Tenever, und ein Ausflug nach Cloppenburg statt, wo dann alle gemeinsam Butter herstellen werden. Am Freitag wird die Woche mit Sport und Spiel langsam ausklingen. Die Kinder werden jeweils vor Ort mit Mittagessen versorgt.

Die Kinder treffen sich täglich zwischen 8 und 8:30 Uhr vor dem Eingang am BHC zur Hockeyhalle im Vorraum der RedBox. Um 16 Uhr endet das tägliche Programm. Verpflegung und wird unter www.gutskinder.de oder telefonisch unter 0421-52401741 angemeldet. Treffpunkt ist der Bremer Hockeyclub Oberneuland. Die Teilnahme kostet pro Tag 25 Euro und für Geschwister 20 Euro.

Am Ferienprogramm für behinderte und nicht behinderte Kinder können 15 Kinder teilnehmen, die von 5 bis 6 Betreuern begleitet werden, von denen bis zu 2 Pflegefachkräfte sind. Das Angebot ist besonders für Grundschüler geeignet.