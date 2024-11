Habibi - oder: Wie der kleine Esel seinen Namen fand

Das Figurentheater Fundevogel präsentiert einem Publikum von 4 bis 10 Jahren ein Stück frei nach der Geschichte von Gina Ruck-Pauquet in deutscher und arabischer Sprache.

In einem Land, in dem fast immer die Sonne scheint, lebt Herr Mokka mit seinem Esel. Der Esel muss schwere Säcke tragen, wird von seinem Herrn gequält und von den Kindern gehänselt. Doch eines Nachts befreit sich der kleine Esel, der nicht einmal einen Namen hat. Tag und Naht ist er unterwegs und entdeckt, was er alles kann. Währenddessen verfolgt Herr Mokka ihn und bemerkt, dass er sich nie für seinen kleinen Esel interessiert hat und nun immer an ihn denken muss.

Erlebt – begleitet von orientalischer Musik – wie der kleine Esel seinen Namen und ein neues Zuhause findet.