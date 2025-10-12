Habibi - oder: Wie der kleine Esel seinen Namen fand

× Erweitern © Figurentheater Fundevogel Habibi

Das Figurentheater Fundevogel präsentiert Zuschauer:innen von 4 bis 10 Jahren ein Stück frei nach der Geschichte von Gina Ruck-Pauquet.

In einem Land, in dem fast immer die Sonne scheint, lebt Herr Mokka mit seinem Esel. Der Esel muss schwere Säcke tragen, wird von seinem Herrn gequält und von den Kindern gehänselt. Doch eines Nachts befreit sich der kleine Esel, der nicht einmal einen Namen hat. Tag und Naht ist er unterwegs und entdeckt, was er alles kann.

Eintritt: pro Nase 3,50 Euro

Interessierte melden sich bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail an.