Hack an app goes digital: eine eigene Quiz-App

Die Schweizer IT-Firma ti&m bietet ihre IT-Projektwochen "hack an app" für 11- bis 14-Jährige erstmals in Form eines kostenlosen zweitägigen Online-Crashkurses an. Die Kids lernen im Home-Office, wie ihre eigene Quiz-App erstellen können.

Alles, was sie brauchen ist ein Laptop/PC mit Internetzugang, ein Smartphone sowie einen Google-Account.

Über ti&m und hack an app: Der IT-Dienstleister ist im Bereich Digitalisierung, Sicherheit sowie Innovation tätig und besitzt Niederlassungen in Zürich, Bern und Frankfurt am Main. Hack an app soll Kindern und Jugendlichen zeigen, wie spannend und abwechslungsreich Informatik sein kann.

Die Anmeldung erfolgt online.