Hacker School @Home

Die Hamburger Hacker School veranstaltet wieder einen zweitägigen Programmier-Workshop für Kinder und Jugendliche. Dieses Mal wird mit Python ein kleines Spiel programmiert.

Gemeinsam programmieren und treffen sie sich online per Videokonferenz über zoom.us. Ein PC/Laptop mit Internetzugang und eine Webkamera wird außerdem benötigt.

Das Ticket kostet 30 Euro. Eine Anmeldung erfolgt online.

Über die Hacker School: Sie ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins I3 e.V. und hat die digitale Bildung von Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland als Ziel. In den Schulen spielt nämlich die IT-Grundausbildung kaum eine Rolle. Aber um gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen verstehen und mitgestalten zu können, sind digitale Kompetenzen essentiell. Die Hacker School nimmt sich seit 2014 dieser Sache an und lässt Kinder und Jugendliche in die Welt der Bits und Bytes eintauchen.