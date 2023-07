Hackerschool

Erlebe programmieren, indem du in Minecraft Hühner regnen lässt und Dir Superkräfte gibst, so dass du in schwindelerregende Höhen springen kannst oder lerne einen kleinen Roboter zu steuern.Diese und weitere Projekte erwarten Dich in diesem Kurs. Du erweiterst Minecraft um neue Funktionen und lernst gleichzeitig die Grundlagen der Programmierung. Zum Programmieren werden keine Vorkenntnisse benötigt und die Programmierung ist ganz einfach, da mit Codeblöcken in MakeCode gearbeitet wird. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 11 und 15 Jahren.

Anmeldung: unter Kidoz@sos-kinderdorf.de, im KiDoZ-Büro oder unter 0421 5971231