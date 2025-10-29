Häkeln für den Klimaschutz

× Erweitern © Serena Figuccio Durchs Netz gefallen

Anlässlich der Installation „Durchs Netz gefallen“ von Serena Figuccio lädt der Verein HäkelHektar im Open Space des Landesmuseums Natur und Mensch Oldenburg zum Mithäkeln ein. Das textile Korallenriff in der Ausstellung soll stetig erweitert werden. Wer mag, darf die Ausstellung mit einem gehäkelten Fisch oder einer Koralle ergänzen. Außerdem werden auch gehäkelte und gestrickte Produkte angeboten. Das

Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.