Häkeln für den Klimaschutz
bis
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
© Serena Figuccio
Durchs Netz gefallen
Anlässlich der Installation „Durchs Netz gefallen“ von Serena Figuccio lädt der Verein HäkelHektar im Open Space des Landesmuseums Natur und Mensch Oldenburg zum Mithäkeln ein. Das textile Korallenriff in der Ausstellung soll stetig erweitert werden. Wer mag, darf die Ausstellung mit einem gehäkelten Fisch oder einer Koralle ergänzen. Außerdem werden auch gehäkelte und gestrickte Produkte angeboten. Das
Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.
Info
Kostenfrei, Kreatives