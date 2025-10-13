Häkeln für Kinder

Heidemarie Siedekum vom „Nadel & Faden-Treff“ lädt Kinder ab 8 Jahren ein, gemeinsam Freundschaftsarmbänder zu fertigen.

Je nach Wunsch können die Bändern geflochten oder gehäkelt werden, bunte Wolle und weiteres Material sind dank großzügiger Spenden reichlich vorhanden.

Die Veranstaltung ist kostenlos nach Anmeldung unter 0421 – 80 60 98 74, info@mehr-generationen-haus.de oder direkt im MGH Büro.