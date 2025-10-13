Häkeln für Kinder

bis

Reipschlägerhaus Bassumer Str. 10, 28816 Stuhr

Heidemarie Siedekum vom „Nadel & Faden-Treff“ lädt Kinder ab 8 Jahren ein, gemeinsam Freundschaftsarmbänder zu fertigen.

Je nach Wunsch können die Bändern geflochten oder gehäkelt werden, bunte Wolle und weiteres Material sind dank großzügiger Spenden reichlich vorhanden.

Die Veranstaltung ist kostenlos nach Anmeldung unter 0421 – 80 60 98 74, info@mehr-generationen-haus.de oder direkt im MGH Büro.

Info

Reipschlägerhaus Bassumer Str. 10, 28816 Stuhr
Kreatives
bis
Google Kalender - Häkeln für Kinder - 2025-10-13 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Häkeln für Kinder - 2025-10-13 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Häkeln für Kinder - 2025-10-13 15:30:00 Outlook iCalendar - Häkeln für Kinder - 2025-10-13 15:30:00 ical