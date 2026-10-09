Hänschens Glück

Was braucht es zum Glück? Für den Müller sind es Sicherheit, Beständigkeit, ein Leben in seiner Mühle, stetig wie das Drehen des Mühlrades. Seinem Müllerburschen Hans verspricht der Müller, wenn er immer fleißig in der Mühle arbeitet, könnte er vielleicht, eines Tages, die Mühleübernehmen und auch ein solches sichere stetige Leben führen … Aber Hans kribbelt `s im Bauch: ihn zieht es hinaus in die Welt. Einfachso.

Das Erfreuliche Theater Erfurt spielt mit Humor, Spannung, berührenden Momenten, mit Puppen und allem, was das Zeug so hergibt – für große und kleine Menschen ab 4 Jahren.

Tickets kosten 6 Euro.