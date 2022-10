× Erweitern © Scheschonka Hänsel und Gretel auf Rollen

Der Rollkunstlaufverein ERC Bremerhaven führt jedes Jahr ein Märchen in der Stadthalle auf. Die Karten für das wunderbare Spektakel sind so begehrt, dass Familien und Schulklassen sich schnell ihre Plätze sichern sollten: Die talentierten Sportler:innen entführen ihr Publikum diesmal in den Wald, wo die Knusperhexe wohnt. Ein sprechender Rabe begleitet die Kinder auf einer abenteuerlichen Reise, in der die knapp 100 Darsteller:innen als Vogelbeeren, Fichten, Spechte, Tannenzapfen, Eichhörnchen, Pilze, Ameisen, Glühwürmchen, Moorwesen, Fledermäuse, Lebkuchen, Zuckerstangen, Möhren, Maiskolben und in viele weitere Gestalten auftreten. Die Märchenfiguren werden von den Kindern und Jugendlichen des ERC gespielt. Die Familienvorführung findet am 10. Dezember statt, Schulklassen können aus drei Sonderterminen wählen.

Die Tickets für die Familienvorstellung am 10.12., können ab 11 Euro online gebucht werden.

Schulklassen können sich für diese Sondertermine anmelden: am 8.12., um 10 Uhr sowie am 9.12. um 8.45 & 11 Uhr, Reservierung telefonisch unter 0471-591759