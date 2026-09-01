Häschenstraßenfest

× Erweitern © Sebastian Burger Urban Gardening, Stadtteilgarten Ab geht die Lucie

Ganz schön was los am Weltkindertag: Die Kidical Mass radelt von Schwachhausen in die Neustadt, wo in direkter Nachbarschaft zur Lucie gleichzeitig ein Spielstraßenfest steigt. Auch dort gibt es dann für Autos kein Durchkommen mehr, denn ist die Straße für Begegnung, Spiel und Vernetzung mit der Nachbarschaft geöffnet. Dazu gibt es Spiele, Livemusik, Mitmachprogramm und offenes Gärtnern im Gemeinschaftsgarten auf dem Lucie-Flechtmann-Platz, wo gegraben, gegossen, gewerkelt, gehegt, gepflegt und miteinander geklönt wird.

Neue Gesichter sind immer willkommen!