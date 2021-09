× Erweitern © Hafenmuseum Speicher XI Hafendüfte

Der Überseehafen und der Europahafen haben mit ihren Gerüchen lange das Leben in der Stadt geprägt, heute sind es vor allem die Waren im Holz- und Fabrikenhafen. Im Rahmen von "Smell it! Geruch in der Kunst" sind Familien mit Kindern ab 5 Jahren diesen olfaktorisch auf der Spur. Ausgestattet mit Mörsern, Nasenklammern und Becherlupen untersuchen die Teilnehmenden (fast) alles, was ihnen im Hafen unter die Nase kommt!

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 7 Euro und ist für Kinder kostenlos. Um eine Anmeldung wird gebeten.