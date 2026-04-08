Indoor-Jahrmarktspiele

Zur Feier der Ferien gilt im Indoor-Jahrmarkt in der Überseestadt heute das Pay-what-you-want-Prinzip: Jede/r zahlt, was sie/er möchte und kann.

An verschiedenen, nostalgischen Stationen spielt man Mäuse transportieren, Bälle kullern und Scheiben schieben. Die Kids haben hier auf jeden Fall eine gute Chance, zu gewinnen.

Reservierungen sind auf www.hafenrummel.de möglich.