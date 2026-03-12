Hafenwiehnacht singt

Ein Platz voller Lichter, hunderte Stimmen und die schönsten Melodien der Weihnachtszeit: Zum Auftakt der HafenWiehnacht sind Groß und Klein eingeladen, gemeinsam die Stimmbänder zu lockern. Nach dem Rock- und Popchors Heart & Beat verwandelt sich der Speicher XI in eine Open-Air-Bühne zum Mitmachen. Lichter und Liedtexte helfen auch allen nicht textsicheren Engelchen auf die Sprünge.

Die Eröffnung des maritimen Weihnachtsmarktes findet um 15 Uhr statt, das Mitsingen beginnt um 18:15 Uhr.

Kostenfrei.