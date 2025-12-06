Hakuna Matata

bis

Theater Diepholz Schlesierstr. 12, 49356 Diepholz

Am Nikolaustag erwartet Musicalfans ein Event, das Kinderaugen zum leuchten bringt und bei Erwachsenen für Nostalgie sorgt: Die Gala für Familien mit Kindern ab 4 Jahren nimmt das Publikum mit auf eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals, Disney-Filme und bekannter Kinderfilme und -serien. Melodien und Songs von Die Eiskönigin, König der LöwenTabalugaJim Knopf oder Arielle, die Meerjungfrau laden zum Mitsingen und Mittanzen ein und bieten beste Unterhaltung für Musikliebhaber:innen. 

Tickets gibt es für Kinder ab 25,50 Euro und für Erwachsene ab 30,50 Euro

Info

Theater Diepholz Schlesierstr. 12, 49356 Diepholz
Dies & Das, Konzerte & Live-Musik, Theater & Tanz
bis
Google Kalender - Hakuna Matata - 2025-12-06 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Hakuna Matata - 2025-12-06 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Hakuna Matata - 2025-12-06 17:00:00 Outlook iCalendar - Hakuna Matata - 2025-12-06 17:00:00 ical