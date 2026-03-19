Halime – in allem ein Stück zu Hause

Die Bremer Künstlerin Bettina Bexte hat den Lebensweg von Halime Cengiz aufgezeichnet. Diese wurde in der Türkei geboren und kam im Alter von zwei Jahren 1968 nach Bremen. Ihr Vater arbeitete als sogenannter „Gastarbeiter“ bei den Klöckner Stahlwerken.

Die Graphic Biography erzählt von Schwierigkeiten und Chancen in Halime Cengiz Kindheit und Jugend in Gröpelingen, und sie berichtet über ihr soziales und politisches Engagement als Muslimin, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen und Berührungsängste abzubauen.

Die Graphic-Novel-Ausstellung läuft bis zum 14. Mai von Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr; die Vernissage findet am 17. April um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.