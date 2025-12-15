Hallenfußball

Beim wöchentlichen Training können Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren Technik, Taktik und Teamgeist spielerisch trainieren – und dabei jede Menge Spaß haben. Auf engem Feld werden Ballkontrolle, präzise Pässe und schnelle Richtungswechsel geübt, während kleine Spiele und Match-Situationen Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und Ausdauer fördern.

Fairplay und Zusammenarbeit stehen im Vordergrund, sodass die Kinder lernen, Entscheidungen auf dem Feld zu treffen und gemeinsam Erfolgserlebnisse zu sammeln. Egal ob Anfänger oder fußballerisch geübt – in diesem wöchentlichen Training kann jede:r seine Fähigkeiten verbessern und das Spiel lieben lernen.

Zwei kostenlose Probetrainings zum Reinschnuppern sind möglich. Danach kostet die Teilnahme einmalig 13 plus 7 Euro monatlich.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail beim LBSV.