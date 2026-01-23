Hallo & Ciao – Familien im Wandel

Wie fühlt es sich an, wenn ein Kind in eine Familie kommt – und irgendwann wieder geht? Beim PiB-Talkabend geht es um genau diese leisen, großen Momente des Familienlebens.

Um Nähe, Vertrauen, Unsicherheiten und um die Kraft, Übergänge liebevoll zu gestalten. Pflegefamilien teilen ihre Erfahrungen, Fachleute ordnen ein, Stimmen aus den Büchern „Hallo, Pflegefamilie“ und „Ciao Pflegefamilie“ geben Kindern und Careleavern Raum zum Austausch.

Zwischen Gesprächen, berührenden Lesungen und Musik entsteht ein Abend, der ehrlich ist und Mut machen möchte. Der Abend richtet sich nicht nur an Pflegefamilien, sondern an alle, die neugierig auf andere Formen von Familie sind.

Fragen sind willkommen, Gefühle auch. Und vielleicht geht man mit neuen Gedanken, mehr Verständnis und einem offenen Herzen nach Hause.

Der Eintritt ist frei nach Anmeldung per E-Mail.