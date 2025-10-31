Halloween-Kleidertausch

Verkleidet nachhaltig tauschen statt gruseln vor Fast-Fashion. Wer heute sichtbar kostümiert erscheint, darf doppelt so viele Kleidungsstücke mitnehmen, wie gebracht wurden, oder bis zu drei Teile ganz ohne Tausch oder Kostenbeitrag auswählen. Auch das Kleidertausch-Laden-Team wird an diesem Tag verkleidet hinter den Kleiderstangen stehen und freut sich auf alle, die kostümiert vorbeischauen. Für diejenigen, die noch Last Minute eine Verkleidung benötigen, steht ein kleiner Fundus bereit.