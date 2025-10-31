× Erweitern © Küstenmuseum Wilhelmshaven Halloween

Heute wird es kreativgruselig im Küstenmuseum: Gruselfans zwischen 6 und 9 Jahren basteln Traumfänger, die die schlimmsten Monster auffangen sollen. Von 14 bis 16 Uhr geht es dann für 7- bis 10-Jährige aufs Feuerschiff, wo sich alles es um Klabautermänner, Piratengeister und andere Gruselwesen dreht. Wer erzählt die gruseligste Geschichte?

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Es wird um Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung gebeten, die telefonisch oder per E-Mail möglich ist.