× Erweitern © bremenRAcing Halloween-Run Bremen

Wenn am 31. Oktober Gespenster, Hexen und kleine Monster Bremen erobern, geht es nicht nur um „Süßes oder Saures“. Beim 6. Halloween-Run verbinden Laufbegeisterte aller Altersklassen Bewegung mit schauriger Vorfreude.

Ob ambitionierte Sportler:innen oder lauffreudige Familien: Das Event bietet Strecken für jedes Tempo. Auch die kleinsten Geister kommen auf ihre Kosten – beim extra auf Nachwuchsläufer zugeschnittenen „Spuklauf“ über einen Kilometer. Größere Teilnehmer:innen wählen je nach Kondition aus Distanzen von der kurzen Gruselrunde (8,33 km) bis hin zur vollen Marathon-Distanz. Für die Kinder gibt es eine Siegerehrung direkt nach dem Zieleinlauf.

Kostüme sind ausdrücklich erwünscht, aber kein Muss: Wer mag, schnürt die Laufschuhe im Hexen- oder Zombie-Outfit; normale Sportkleidung tut dem Spaß aber keinen Abbruch.

Start und Ziel liegen am Werdersee zwischen Finnbahn, Grillwiese und DLRG-Rettungswache. Den glanzvollen Schlusspunkt setzt ein spektakuläres Feuerwerk um 18 Uhr, das den Abendhimmel über dem See erleuchtet.

Die Strecken und Startzeiten:

14:10 Uhr: Spuklauf, 1 km Kinderlauf

14:03 Uhr: Halbevilthon, 8,333 km

14:03 Uhr: Evilthon,16,666 km

13:03 Uhr: Monsterthon, 25 km Walken

14 Uhr: Monsterthon, 25 km Laufen

13 Uhr: Splatterthon, 42,195 km

Die Onlineanmeldung ist bis zum Erreichen des Teilnehmerlimits bzw. einschließlich 31. Oktober 2026 um 13 Uhr geöffnet.