Halloween-Upcycling

Zusammen mit Romy aus der Werk.Neu.Stadt gestalten Kinder und Eltern kleine Geister und mehr für Halloween. Vorerfahrungen im Umgang mit Nadel und Faden können nicht schaden, und mit etwas Geduld und Fantasie entstehen Mobile oder Girlanden für die Gruselzeit im Herbst – zwischen und 15 und 17 Uhr darf sich jede:r jederzeit im Kleidertauschladen dazusetzen.

Altersempfehlung: ca. ab 10 Jahre oder in Begleitung und mit Unterstützung von Erwachsenen. Anmeldung empfohlen.